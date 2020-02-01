Александр Дубинский. Фото: Страна

Только четыре депутата из партии "Слуга народа" поехали на экономический форум в Давос за свой счет. Остальная часть поехала за деньги олигархов. 

Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины Александр Дубинский.

По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

  • Наталуха;
  • Забуранна;
  • Нагорняк;
  • Галайчук.

По словам нардепа, Фонд Сороса оплатил поездку Бардиной, которая была помощницей Лещенко в прошлом созыве. Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

  1. Арахамия.
  2. Корниенко. 
  3. Жмеренецкий.
  4. Жупанин.
  5. Киселевский.
  6. Кравчук.
  7. Михайлюк.
  8. Овчинникова.
  9. Подласый.
  10. Вяхирь. 
  11. Чернев.
  12. Шипайло.
  13. Шуляк.
  14. Юраш.
  15. Ясько.

Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Дубинский про Давос

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Ранее "Страна" писала, что в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен

Также мы рассказывали, что "Слуги народа" признались, что съездили в Давос за счет Пинчука.

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