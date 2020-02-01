Только четыре депутата из партии "Слуга народа" поехали на экономический форум в Давос за свой счет. Остальная часть поехала за деньги олигархов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины Александр Дубинский.

По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:

Наталуха;

Забуранна;

Нагорняк;

Галайчук.

По словам нардепа, Фонд Сороса оплатил поездку Бардиной, которая была помощницей Лещенко в прошлом созыве. Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:

Арахамия. Корниенко. Жмеренецкий. Жупанин. Киселевский. Кравчук. Михайлюк. Овчинникова. Подласый. Вяхирь. Чернев. Шипайло. Шуляк. Юраш. Ясько.

Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.

Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Ранее "Страна" писала, что в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что "Слуги народа" признались, что съездили в Давос за счет Пинчука.