Дубинский рассказал, что только четверо "Слуг народа" поехали в Давос за свои деньги. Остальных спонсировали Пинчук и Сорос
Только четыре депутата из партии "Слуга народа" поехали на экономический форум в Давос за свой счет. Остальная часть поехала за деньги олигархов.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины Александр Дубинский.
По словам Дубинского, оплатили поездку самостоятельно:
- Наталуха;
- Забуранна;
- Нагорняк;
- Галайчук.
По словам нардепа, Фонд Сороса оплатил поездку Бардиной, которая была помощницей Лещенко в прошлом созыве. Всем остальным депутатам расходы полностью покрыл Виктор Пинчук:
- Арахамия.
- Корниенко.
- Жмеренецкий.
- Жупанин.
- Киселевский.
- Кравчук.
- Михайлюк.
- Овчинникова.
- Подласый.
- Вяхирь.
- Чернев.
- Шипайло.
- Шуляк.
- Юраш.
- Ясько.
Дубинский утверждает, что большинство депутатов, которые воспользовались помощью Пинчука, официальные миллионеры.
Скриншот: Facebook/Александр Дубинский
Ранее "Страна" писала, что в Кабмине утверждают, что Гончаруку удалось съездить в Давос лишь за 17 тыс. гривен.
Также мы рассказывали, что "Слуги народа" признались, что съездили в Давос за счет Пинчука.