В Кабинете министров Украины рассказали, сколько представители нового правительства потратили на командировки в 2019 году. Больше всего денег ушло на поездки вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. Меньше всего потратил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Кабмина на свой соответствующий запрос.

Так, больше всего потратил Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Ему выплатили 217 201 гривну на командировки по Украине и за границу в 2019 году.

Уу Кулебы было 8 заграничных командировок - в Польшу, дважды в Бельгию, а также в Литву, Хорватию, Латвию, США и Францию. Кроме этого, у Кулебы были 2 рабочие поездки по Украине – в Херсонскую и Донецкую области.

При этом стоимость заграничных командировок составила 207 285 гривен, а рабочих поездок по Украине - 9 916 гривен.

У Федорова была 1 командировка в Литву и 2 рабочие поездки по Украине - в Запорожскую и Донецкую области. За заграничную командировку вице-премьеру компенсировали 2 441 гривну, а расходы на поездки по Украине не совершались.

Дубилет в период с 30 августа по 31 декабря 2019 года ни заграничных командировок, ни рабочих поездок по Украине не совершал.

Фото: "Украинские новости"

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