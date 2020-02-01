В ночь с пятницы на субботу, 1 февраля, произошло отключение третьего энергоблока Ровенской АЭС. Там же сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, а сейчас выясняются причины отключения.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Отключение третьего энергоблока от энергосети Ровенской АЭС произошло в 02:24. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменилось", - говорится в заявлении.

По словам сотрудников Ровенской АЭС, проблемы могут быть из-за плохих погодных условий (в городе, как и во многих других пунктах, прошел сильный дождь - Ред.), но пока все ждут официального заявления, которое появится после тщательной проверки.

"Скорее всего, проблемы с электрикой, нам ничего не сказали. Сейчас руководство вместе с начальником станционной смены выясняет причины. С безопасностью и радиоактивным фоном все в порядке. Думаю, что сегодня блок снова запустят", - сказал "Стране" сотрудник Ровенской АЭС.

Напомним, что 7 января на Ровенской АЭС отключили первый энергоблок для планово-предупредительного ремонта.

Ранее "Страна" писала о том, что на Южно-Украинской АЭС после срабатывания автозащиты отключили третий энергоблок.