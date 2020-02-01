В Сенате Соединенных Штатов Америки решили не вызывать новых свидетелей по делу импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. А 5 февраля там же состоится финальное голосование по этому вопросу.

Об этом пишет Reuters.

Слушания возобновятся в понедельник, и сенаторы от обеих партий получат возможность выразить свою позицию по вопросу импичмента. После этого в среду в 16:00 по местному времени сенаторы проведут голосование по обоим пунктам обвинения, поставив, таким образом, точку в этом деле.

Перед этим, 31 января, верхняя палата конгресса США проголосовала против вызова новых свидетелей на слушания в рамках процесса импичмента президента страны Дональда Трампа.

За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.

Напомним, демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как появилась запись телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. А 15 января дело об импичменте было передано в сенат палатой представителей США.