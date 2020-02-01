Появилось видео с совещания президента Украины Владимира Зеленского по поводу тарифов на отопление в Украине. Президент ждет объясений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, почему не уменьшились платежи за отопление в их регионах.

Видео опубликовано на официальной Facebook-странице президента.

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один – получить объяснение от местной власти Черновицкой и Николаевской областей, где для снижение начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего", - говорится в сообщении.

Президент также заявил, что "задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны".

Раннее "Страна" писала, что в Кабмине заявили, что в феврале ждут новую цену на газ для населения.

Также мы рассказывали, что в украинских городах вновь начали поднимать тарифы на отопление.