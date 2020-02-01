В Украине из-за непогоды без света остались пости сто населенных пунктов
В результате непогоды в Украине обесточены 93 населенных пункта. От осложнения погожных условий пострадали жители в двух областях страны.
Об этом пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 ч. 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в 2 областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская - 15", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее "Страна" писала, что непогода оставила без воды 23 000 человек в Лисичанске.
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