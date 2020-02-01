В Киеве в ночь на субботу, 1 февраля, на улице Юрия Ильенко произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, в рещультате аварии пострадали два человека.

Об этом пишет "Информатор".

В сообщении говорится, что столкнулись автомобили Volkswagen Touareg, Geely Emgrand и Renault Laguna. Авария случилась около 03:15. По словам очевидцев, Volkswagen ехал со стороны Дорогожичей и врезался в Renault. Переворачиваясь, он ударил Geely, который ехал в противоположном направлении.

Все автомобили были разбросаны по дороге на расстоянии около 200 метров, а поврежденные части машины можно было найти в радиусе 300 метров. Предварительно, в больницу госпитализировали двоих мужчин.

Так как изначально поступила информация о том, что в одной из машин зажат пострадавший, были направлены спасатели ГСЧС, но к счастью, их помощь не понадобилась. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Фото: Информатор

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