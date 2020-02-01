Украинцы оказались третьими в списке мигрантов, которые приехали в США за предыдущий финансовый год. Вего приехали больше 4,5 тысяч украинских беженцев.

Об этом пишет The Washington Post.

"Всего в США прибыл 4551 украинец в течение 2019 финансового года, составляет 15% из 30 тыс. Беженцев, переселившихся в эту страну", - говорится в публикации.

В 2016 году украинцы составляли лишь 3% доли от общего числа беженцев.

Издание объясняет такие изменения тем, что президент Трамп "значительно сократил количество беженцев, которым разрешено поселиться в США", и в частности это ощутимо отразилось на странах, где преобладает мусульманское население.

Большинство украинский, подающих документы относительно политического убежища, не убегают от войны, а пользуются законодательством США для репрессированных категорий граждан в бывшем СССР. Самое крупное из них в последние годы поселяются в штате Вашингтон, на восточном побережье США.

Ранее "Страна" писала, что в Евросоюзе зафиксировали рекордно мало мигрантов. Лидер по отказам беженцам - Германия.

Также мы рассказывали, что комитет ООН по правам человека признал право климатических беженцев на получение убежища.