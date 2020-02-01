В Австрии начинаются новые сильные лесные пожары. Власти страны объявили чрезвычайное положение, так как огонь распространяется в Канберре.

Об этом пишет ВВС Украина.

На этой территории наблюдается самая пожарная опасность за последние 20 лет. Огонь распростерся с юга Канберры, сейчас горит более 18 500 га.

Жителей пригорода Канберры призывают быть готовыми к возможной эвакуации.

"Территория столицы Австралии столкнулась с наихудшей угрозой пожара после разрушительных пожаров 2003 года", - сказал главный министр Эндрю Барр в пятницу.

На небольшой территории между Сиднеем и Мельбурном проживает около 400 тысяч человек. Министр предупредил, что пожары "могут стать неконтролируемыми", поскольку температура выросла до 40 градусов, а также их усилил сильный ветер.

Чрезвычайное положение, дает дополнительные возможности спасателям, действовать "пока Канберра под угрозой".

Напомним, с осени 2019 года в Австралии бушуют пожары, в результате которых погибло свыше 1 млрд животных и 24 человека. На борьбу со стихией были направлены около 3 тыс. военнослужащих. Власти также пообещали выделить около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров. В начале января пошли дожди, которые помогли пожарным побороть стихию, но опасность новых пожаров сохранялась.

Также мы писали, что появились трогательные фото, как в Австралии из огня выносили коал и отпаивали водой кенгуру.