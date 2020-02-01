Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о тестах на коронавирус. По его словам, в стране разрабатывают свою систему обнаружения коронавируса у пациентов.

Об этом Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая вышла в пятницу, 31 января.

Китай передал странам необходимые данные для того, чтобы все желующие могли заниматься разработкой собственных систем.

"Наша собственная система будет в ближайшее время", - заявил секретарь СНБО.

Секретарь добавил, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.

Напомним, в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сейчас в мире больше 10 тысяч заболевших и больше 200 погибших.

Ранее "Страна" писала, что в Ровно экстренно госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая с насморком и температурой.

Также мы рассказывали, что Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины из Китая.