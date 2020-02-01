За сутки противник обстрелял позиции Украины восемь раз - штаб ООС
В пятницу, 31 января сепаратисты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины. Противник совершал обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом говорится в сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям:
- Вблизи населенного пункта Широкино.
- Неподалеку Старогнатовки.
- Рядом с Авдеевкой.
- Вблизи Лебединского.
- В районе Васильевки.
Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- Два раза рядом с Луганским.
- Рядом с Новолуганским.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Ранее "Страна" писала, что штаб ООС отчитался о ликвидации 27 бойцов противника в январе.
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