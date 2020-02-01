В пятницу, 31 января сепаратисты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Украины. Противник совершал обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям:

Вблизи населенного пункта Широкино.

Неподалеку Старогнатовки.

Рядом с Авдеевкой.

Вблизи Лебединского.

В районе Васильевки.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Два раза рядом с Луганским. Рядом с Новолуганским.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что штаб ООС отчитался о ликвидации 27 бойцов противника в январе.

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