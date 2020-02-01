В украинские школы по инициативе Елены Зеленской может вернуться молоко
Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по внедрению здорового питания в школах и обеспечение учащихся молоком и кисломолочными продуктами.
Ее поддержала Ассоциация производителей молока.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации.
В организации приветствуют инициативу жены президента и выражают готовность поделиться своим опытом в популяризации употребления молока.
В Ассоциации напомнили, что стакан молока содержит суточную норму кальция и витамин D.
Похожие программы ежедневного обеспечения молоком детей в образовательных учреждениях действуют в более чем 80 странах мира.
Идея запустить проект в Украине возникла во время декабрьского визита первой леди в черкасские учебные заведения. Тогда Черкасская область вызвалась стать пилотным регионом для внедрения инициативы. Елена Зеленская недавно обсудила проект с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций. В конце февраля должен быть готов план проекта для черкасских школ.
Как писала "Страна", 16 января Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев в школах и вузах.
А прошлой весной мы сообщали, что в школах Ирпеня внедрили систему питания учащихся по талонам.