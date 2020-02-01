Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по внедрению здорового питания в школах и обеспечение учащихся молоком и кисломолочными продуктами.

Ее поддержала Ассоциация производителей молока.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

В организации приветствуют ​​инициативу жены президента и выражают готовность поделиться своим опытом в популяризации употребления молока.

В Ассоциации напомнили, что стакан молока содержит суточную норму кальция и витамин D.

Похожие программы ежедневного обеспечения молоком детей в образовательных учреждениях действуют в более чем 80 странах мира.

Идея запустить проект в Украине возникла во время декабрьского визита первой леди в черкасские учебные заведения. Тогда Черкасская область вызвалась стать пилотным регионом для внедрения инициативы. Елена Зеленская недавно обсудила проект с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций. В конце февраля должен быть готов план проекта для черкасских школ.

Как писала "Страна", 16 января Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев в школах и вузах.

А прошлой весной мы сообщали, что в школах Ирпеня внедрили систему питания учащихся по талонам.