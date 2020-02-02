В воскресенье, 2 февраля, на календаре зеркальная дата, которую еще называют дата-палиндром 02.02.2020.

Астрологи верят, что такие даты обладают особой силой, и предлагают разные ритуалы. Например, загадывать желания, визуализировать их и представлять свои чувства, если бы они сбылись.

Также они советуют выбрать этот день для того, чтобы простить обидчиков, отпустить негативные мысли, постараться очиститься от них и настроиться на светлые мысли.

Дату называют подходящей, чтобы проанализировать свои отношения, избавиться от тех, кто лишает вас покоя, завершить тяжелые отношения.

Похожие даты очень популярны для заключения браков. Многим молодоженам нравятся такие красивые числа. Например, 2 февраля множество свадеб планировали в Пекине, ведь кроме красивой даты, на китайском языке произношение этих цифр созвучно с признанием в любви. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса, ЗАГСы отменили массовые мероприятия.

Кстати, будут в этом году и другие красивые даты, например, 20 февраля - 20.02.2020 и 10 октября - 10.10.2020.