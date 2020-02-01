Крупная кража произошла в одном из обменных пунктов на бульваре Леси Украинки в Киеве, где были похищены треть миллиона долларов.

О преступлении "Стране" сообщили собственные источники в Нацполиции.

В правоохранительные органы обратилась сотрудница обменного пункта, которая заявила, что 30 января около 20.00 из сейфа обменника таинственным образом исчезла крупная сумма - 350 тысяч долларов. При этом сейф не был взломан - его открыли обычным способом. Выходит, злоумышленники знали код.

Полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупном размере). Сейчас правоохранители проверяют, кто из сотрудников имел доступ к хранилищу с деньгами. Просматриваются записи видеокамер. Также отрабатывается версия об инсценировке кражи с целью присвоения денег.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве кассир обокрал свою обменку и сбежал за границу.

Также мы описывали, как в столице девушка пришла купить гривни на $26 тысяч, а ее ограбили и заперли в обменнике.