Газета The New York Times, недавно публиковавшая данные из книги бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о военной помощи Украине, вышло с новым материалом об этой книге.

В нем говорится, что в мае 2019 года Трамп просил Болтона помочь организовать встречу Зеленского с Джулиани.

Материал появился на сайте The New York Times 30 января.

Газета пишет, что Трамп давал Болтону инструкции по украинской схеме на встрече в Овальном кабинете. Кроме Болтона, там присутствовали исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни, адвокат Трампа Рудольф Джулиани и юрист Белого дома Пэт Чиполлоне, который сейчас возглавляет защиту Трампа на процессе по импичменту в Сенате.

Как описал в книге Болтон, Трамп поручил ему позвонить выигравшему выборы Владимиру Зеленскому, чтобы убедиться, что тот согласится встретиться с Джулиани. Болтон утверждает, что не выполнил поручения и никогда не звонил президенту Украины по этому поводу.

По мнению редакции газеты, если сведения Болтона верны, то они меняют всю картину украинского плана Трампа и доказывают, что президент США продумал его значительно раньше, чем принято считать.

31 января Трамп опроверг достоверность новой публикации NYT. Он заявил, что не поручал Болтону организовать встречу для Джулиани.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Трамп уволил Болтона в сентябре.

Мы также сообщали, что в пятницу в Сенате США началось заседание по импичменту Дональда Трампа.