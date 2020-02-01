Министерство внутренних дел Украины заявило, что некоторые граждане дали ложные показания по делу Шеремета, чтобы создать алиби отдельным подозреваемым. В частности, речь идет о свидетельстве друга Андрея Антоненко Алексее Ермолове.

Об этом говорится в Facebook МВД.

13 декабря 2019 года Ермолов в эфире одного из телеканалов рассказал, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко якобы находился у него в гостях, в городе Ворзель.

Видео: Facebook/ mvs.gov.ua

"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19 числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошел этот грех. Это правовой беспредел! По состоянию на 7.30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я. Я обращался к зампрокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты", - сказал в эфире знакомый Антоненко.

Полиция провела проверку и установила, что эта информация - ложь. Ермолов заявил правоохранителям, что сам был инициатором интервью, а в показаниях просто "перепутал дату".

В МВД решили рассекретить видео допроса этого гражданина и уточнили, что, поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, Ермолов не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако заявили, что в будущем будут "решительно выявлять" подобные факты.

Ранее "Страна" писала, что в поддержку Антоненко его группа сняла клип, в котором появились около 40 украинских знаменитостей.

Также мы приводили данные, доказывающие, что Антоненко и Юлия Кузьменко были знакомы и общались задолго до убийства Шеремета.