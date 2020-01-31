31 января Великобритания празднует выход из Европейского Союза, который официально состоится сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (в 01:00 по киевском времени).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает прием для членов кабинета министров и высокопоставленных чиновников. В его резиденции на Даунинг-стрит сегодня подадут чисто британский традиционный обед, сообщает The Guardian.

Гостей будут угощать бисквитами c английским голубым сыром "Шропшир Блю", английским пастушьим пирогом, ростбифом с йоркширским пудингом. В качестве напитков предложат британское игристое вино.

За час до выхода Великобритании из ЕС Борис Джонсон должен выступить с обращением. В нем он назовет Brexit моментом, в который наступает рассвет, а занавес поднимается, чтобы ознаменовать новый акт. Выдержки из речи Джонсона уже распространили на Даунинг-стрит.

Кроме того, в стране проходят гуляния. Пользователи соцсетей делятся фотографиями с уличных празднований и подсвеченными в цвета британского флага зданиями.

Фото: Instagram

В Лондоне гулянья проходят под колокольный звон.

Напомним, что Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил Brexit.

Также мы писали, что, несмотря на решение Киева о безвизе для британцев, Лондон не станет упрощать визовый режим для украинцев.