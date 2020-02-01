31 января, в полночь по центральноевропейскому времени (1 февраля 01:00 по киевскому - Ред.) Великобритания официально вышла из состава Евросоюза, став первой такой страной за время существования блока. Она вступила в ЕС в 1973 году и больше не будет государством-членом.

С 1 февраля начнется переходный период, в течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза. Переходный период продлится год и может быть продлен на срок не более двух лет.

31 января в здании Европейского совета в Брюсселе будет спустили флаг Великобритании и перенесли к флагам стран, не являющимися членами ЕС.

В Лондоне в этот день прошли массовые гуляния, а в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, министры собрались на вечеринку, на которой подавали исключительно британские блюда и продукты.

Для Украины после выхода Британии из ЕС ничего глобально не изменится - торговые сделки и соглашения в переходный период меняться не будут. Владимир Зеленский предоставит подданым Британии временный безвиз после Brexit, ведь они больше не граждане ЕС, с которым у Украины безвизовый режим.

Великобритания не планирует отменять визовый режим для украинцев после Brexit, так что украинцам, как и прежде, нужно будет оформлять визу для въезда.