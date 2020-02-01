Как стало известно "Стране", в среду, 5 февраля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует одобрить проект заявления Верховной Рады, приуроченный к шестилетию победы Майдана.

Текст заявления опубликован на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта стали депутаты практически всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Текст заявления такой: "в который раз подтверждая приверженность Украины идеалам и принципам демократического построения государства и подчеркивая, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека, Верховная Рада Украины заявляет следующее.

Революция Достоинства - один из ключевых моментов украинского государства и выражает национальную идею свободы. Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны предстать перед судом. Память о "героических действиях" небесной сотни является частью истории государства. Акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад на Майдане и по всей стране, не должны повториться. Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом абсолютно недопустима. Трагические события Революции Достоинства, аннексия Крыма и оккупация РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима. Противоправные действия сотрудников "Беркута", прокуроров и других должностных лиц во время революции осуждаются как нанесшие непоправимый вред государству и обществу. Мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти. Безопасность участников мирных собраний должна быть защищена государством. Государство не может произвольно ограничивать свободу собраний. Европейские ценности - достоинство, демократия, равенство и верховенство права - необходимы для нормального функционирования общества. Верховная Рада последовательно стоит на позициях утверждения этих ценностей.

Ранее "Страна" рассказывала, как при Зеленском меняется отношение к Майдану.

А в позапрошлом году мы цитировали слова Дмитрия Гордона о том, что лучше не было бы революции достоинства.