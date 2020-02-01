Майдан - добро, Янукович и "Беркут" - зло. Раде предлагают принять специальное заявление к шестилетию "Революции Достоинства"
Как стало известно "Стране", в среду, 5 февраля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики планирует одобрить проект заявления Верховной Рады, приуроченный к шестилетию победы Майдана.
Текст заявления опубликован на сайте Рады.
Инициаторами законопроекта стали депутаты практически всех фракций, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Текст заявления такой: "в который раз подтверждая приверженность Украины идеалам и принципам демократического построения государства и подчеркивая, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека, Верховная Рада Украины заявляет следующее.
- Революция Достоинства - один из ключевых моментов украинского государства и выражает национальную идею свободы.
- Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства, должно быть завершено и проведено эффективно. Виновные должны предстать перед судом.
- Память о "героических действиях" небесной сотни является частью истории государства.
- Акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад на Майдане и по всей стране, не должны повториться.
- Узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом абсолютно недопустима.
- Трагические события Революции Достоинства, аннексия Крыма и оккупация РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима.
- Противоправные действия сотрудников "Беркута", прокуроров и других должностных лиц во время революции осуждаются как нанесшие непоправимый вред государству и обществу.
- Мирные собрания являются действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти. Безопасность участников мирных собраний должна быть защищена государством.
- Государство не может произвольно ограничивать свободу собраний.
- Европейские ценности - достоинство, демократия, равенство и верховенство права - необходимы для нормального функционирования общества. Верховная Рада последовательно стоит на позициях утверждения этих ценностей.
Ранее "Страна" рассказывала, как при Зеленском меняется отношение к Майдану.
А в позапрошлом году мы цитировали слова Дмитрия Гордона о том, что лучше не было бы революции достоинства.