В пятницу, 31 января, киевлян напугал медик в противовирусном защитном комбинезоне. Его фото опубликовал Telegram-канал "Киевские новости".

Район столицы и при каких именно обстоятельствах было сделано фото, не уточняется.

Такое же фото появилось и на станице в Facebook "Киев Оперативный". В комментариях предположили, что это обычная пневмония, просто нужно было госпитализировать пациента в терапевтическое/пульмонологическое отделение.

Напомним, что в России 31 января обнаружили первые два случая заражения китайским коронавирусом.

Также мы писали, что происходит в России после выявленных случаев, и как в Украине готовятся дать отпор новому смертельному вирусу.

Пока под вопрос остаются диагнозы двух пациентов во Львове и одного в Ровно. Все они вернулись из Китая и почувствовали недомогание и сейчас изолированы в инфекционных отделениях. Медики ждут результатов анализов.