Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, летом рассказавший "Стране" о покушении на него в 2015 году, заявил о попытке убийства прошлой осенью. Он уверен, что его отравили ртутью пять месяцев назад.

Подробности покушения Шокин изложил в интервью ТСН.

По словам юриста, 10 сентября 2019 года ему стало плохо в Греции, где он находился после похорон брата у друзей. В тот день он потерял сознание на улице.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - рассказал Шокин.

Видео: YouTube/ ТСН

Позже выяснилось, что бывший генпрокурор отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в венской клинике "Рудольфиннерхаус", где он лечится у врача по имени Николай Корпан. Последний лечил Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Анализы показали содержание ртути в организме Шокина в пять раз выше нормы.

Сейчас свое состояние Шокин оценивает как удовлетворительное. Следующий его визит к врачу в Вену запланирован на февраль.

Шокин пояснил, кого подозревает в покушении.

"У меня нет явных врагов, о которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация", - сказал Шокина.

Как писала "Страна", об инциденте с отравлением ртутью упоминается в документальном фильме Рудольфа Джулиани, который тот прилетал снимать в Украину.

Мы также сообщали, что Шокин написал заявление в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена.