Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил усилить оборонные и профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения в Украине нового коронавируса из Китая. Он дал соответствующие указания разным ведомствам.

Об этом глава Кабмина написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции.

К утру понедельника премьер ожидает разработку плана мероприятий от Минздрава по недопущению попадания вируса в Украину.

Скриншот: Telegram/ PMHoncharuk

Также Гончарук поручил оперативно разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса с привлечением МОЗ, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и других служб и ведомств.

Председатели ОГА и госадминистрации Киева должны усилить меры защиты на местном уровне.

Также правительство рассматривает целесообразность введения режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты.

Премьер успокоил подписчиков, что в Украине пока не зарегистрирован ни один лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Однако власть готова к любым сценариям.

Сегодня "Страна" сообщала, что коронавирус выявлен в России, и разбиралась, чем это грозит украинцам.

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