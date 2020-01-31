Прокуратура Киева предъявила подозрение в "хулиганстве" трем лицам, участвовавшим в разгроме и массовой драке в пиццерии MisterCat на Позняках в декабре прошлого года. Тогда несколько человек разнесли автомобилем входные двери в заведение.

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

Сотрудники киевской городской прокуратуры № 2 сообщили троим парням, которые участвовали в разгроме столичной пиццерии, о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Следователи установили трех участников событий. Это местные жители 1989, 1997 и 1998 года рождения. В случае доказательства вины хулиганам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, 1 декабря 2019 года около полуночи группа молодых людей, отдыхая в заведении общественного питания, расположенном по ул. Срибнокильской в ​​Дарницком районе столицы, грубо нарушали общественный порядок.

Молодые люди высказывали оскорбления в сторону посетителей и персонала, наносили им удары руками и ногами, крушили мебель.

Сотрудники частной охраны, прибывшие на место происшествия, пытались успокоить агрессивных мужчин, однако последние продолжали грубо нарушать общественный порядок и устроили драку с охранниками. В конечном итоге дебоширы разнесли автомобилем двери пиццерии.

Как сообщала "Страна", националисты в масках Санта Клауса разгромили кафе и наливайки Мариуполя.

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