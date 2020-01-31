Прокуратура Киевской области передала в суд обвинительное заключение в отношении двух лиц, которые подозреваются в убийстве своего коллеги в Буче Киевской области в июле 2019 года. Вначале двое мужчин на почве ссоры избили до смерти своего обидчика, после чего вывезли его тело в лес, подожгли и закопали, чтобы спрятать улики преступления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следствие установило, что убийство произошло в июле 2019 года около 2:00 ночи. Обвиняемые находились рядом с вагончиками для временного проживания на территории строительной площадки в Буче, где между ними и потерпевшим на почве претензий и неприязненных отношений возникла ссора, которая переросла в драку.

В ходе ссоры они начали хаотично наносить потерпевшему удары кулаками и ногами по всему телу, а позже один из них, держа в руке тротуарную плитку, нанес два удара в голову последнему, от чего молодой человек скончался на месте. В дальнейшем, осознавая, что за совершенное убийство обвиняемые не уйдут уголовной ответственности, с целью сокрытия следов преступления, они решили избавиться от трупа. С указанной целью, обвиняемые положили тело пострадавшего в салон автомобиля, находящегося в собственности одного из них, перевезли подальше от места совершения преступления, облили топливно-смазочным веществом и подожгли. Когда тело пострадавшего обгорело, с целью сокрытия умышленного убийства, его закопали в землю.

Действия лиц квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство лица, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц). В случае доказательства вины обвиняемых в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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