Вчера юрист Андрей Портнов опубликовал запись разговора сотрудника СБУ Андрея Омельченко. На записи он общается с одним из фигурантов дела Шеремета – Владиславом Грищенко с позывным Буча, советуя ему как спрятать "концы в воду".

Как сообщил "Стране" один из членов следственной группы по делу Шеремета, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Украины Алексей Катынский, следствие уже взяло в разработку эти материалы и намерено вызвать на допрос Андрея Омельченко.

"В связи с этим фактом (публикацией Портновым записи разговора - Ред.) мы уже сделали запрос в СБУ, чтобы установить, есть ли такой человек там, действительно ли он там служит и какую должность занимает. Нас самих удивил этот разговор. Он имеет место быть. Еще раз подчеркиваю, что мы узнали из открытых источников об этом, проверяем. Обязательно вызовем Андрея Омельченко на допрос. И узнаем конкретные обстоятельства", - заявил Алексей Катынский "Стране".

На наш вопрос как он оценивает то, что человек, который служит в СБУ, дает советы гражданину как замести следы по преступлениям, следователь ответил так: "с точки зрения Уголовного кодекса мне сейчас тяжело квалифицировать эти действия. Но в любом случае определенные моменты, дисциплинарные или морально-этические, присутствуют".

Алексей Катынский также сказал, что адвокаты подозреваемых, которые заявляют, что у следствия нет доказательств их вины по делу Шеремета, ознакомились лишь с частью материалов.

"Это мизерная часть материалов. Но доказательства существуют. И адвокаты их получат законным путем. Только суд должен рассматривать, достаточны ли доказательства вины подозреваемых или нет", - сказал Алексей Катынский.

Он также добавил, что сейчас основные подозреваемые по делу Шеремета – это Антоненко, Кузьменко, Другарь. "Других проверяем, устанавливаем на причастность. Есть определенные ключевые точки, в рамках которых должно проводиться следствие. Когда сопоставим и докажем, тогда можно будет говорить о причастности того или иного человека к этому делу", - заявил Катынский.

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала расклады вокруг дела Шеремета.