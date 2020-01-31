В Украине за прошедший 2019 год 111 детей совершили самоубийства. При этом каждая седьмая попытка суицида - у детей младше 10-летнего возраста.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндюз Мамедов во время встречи с уполномоченным президента по правам человека Николаем Кулебой, сообщает сайт "Интерфакс-Украина".

По словам Мамедова, более 90% уголовных производств закрыты и сейчас Офис работает над полным перезапуском системы зашиты прав детей. "Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - подчеркнул Мамедов.

Работа ведется в нескольких направлениях - от разработки Стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах к реализации пилотных проектов по медиации и превенции. Также велось обсуждение формирования полноценной системы ювенальной юстиции с созданием специализированного института – судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

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