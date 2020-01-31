Задолженность жителей Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2019 года выросла. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 6% и составила 58,4 млрд грн (это без учета электроэнергии).

Такие данные привела на своем сайте Государственная служба статистики.

По данным Госстата, всего в декабре украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн. Это составило 79,3% от начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией было уплачено 3,5 млрд грн - 124,2% начислений (цифра получилась за счет погашения задолженностей за предыдущие периоды).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в декабре зафиксирован в Черновицкой (98,7% от суммы начислений), Винницкой (85,8%) и Волынской (83,2%) областях, а также в Киеве (96,3%).

Самый низкий уровень оплаты был в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Луганской областях (63-71% от суммы начислений).

С начала 2019 года с населением заключено 68,6 тысяч договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 532,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 315,5 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в Украине на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в декабре составили 2212 грн.

Можно сравнить данные за декабрь с ноябрьскими: в последний месяц осени долги украинцев за коммуналку выросли более, чем на 15%.

Между тем задолженность по зарплатам в Украине с начала 2019 года до декабря выросла до 3 миллирадов гривен.