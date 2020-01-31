В Ровно госпитализировали девушку, которая недавно вернулась из Китая. Ее определили на карантин в инфекционный бокс.

Об этом сообщает ТСН.

Девушка обратилась в больницу самостоятельно после того, как у нее повысилась температура и появился кашель с насморком. По словам больной, на днях она вернулась из Китайской Народной Республики. В связи с этим было принято решение сразу положить ее в инфекционную больницу.

Девушку сейчас проверяют на грипп и ОРВИ. После полученных результатов ее, скорее всего, выпишут, поскольку она чувствует себя уже лучше.

Как сообщала "Страна", еще два больных, которые недавно вернулись из Китая, находятся во Львовской инфекционной больнице. Они обратились к врачам после того, как заболели.

По состоянию на 31 января, число заразившихся новым коронавирусом достигло 9700 человек, 213 больных умерли. СМИ сообщают, что из-за нового коронавируса во всем мире стали унижать китайцев.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области учеба в школе приостанавливается из-за карантина, введенного из-за вспышки гриппа.