Фото: Facebook/ Прокуратура-Київської-області

Прокуратура сообщила о подозрении гражданину, который отбывает наказание в исправительной колонии. Сидя за решеткой, он умудрился завладеть более чем 13 тысячами гривен с помощью мошеннических схем.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 32-летний уроженец Житомирщины, отбывающий наказание за преступления против собственности, на путь исправления и перевоспитания так и не стал. Он вновь совершил несколько новых преступлений.

В частности, гражданин, сговорившись с другим лицом, в декабре прошлого года разместил липовые объявления о продаже разных товаров в интернете. Используя ложную страницу, он обманом завладел суммой больше 13 тысяч гривен.

Скриншот с Facebook прокуратуры Киевской области

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В случае доказательства вины в совершении преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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