Прокуратура сообщила о подозрении гражданину, который отбывает наказание в исправительной колонии. Сидя за решеткой, он умудрился завладеть более чем 13 тысячами гривен с помощью мошеннических схем.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 32-летний уроженец Житомирщины, отбывающий наказание за преступления против собственности, на путь исправления и перевоспитания так и не стал. Он вновь совершил несколько новых преступлений.

В частности, гражданин, сговорившись с другим лицом, в декабре прошлого года разместил липовые объявления о продаже разных товаров в интернете. Используя ложную страницу, он обманом завладел суммой больше 13 тысяч гривен.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В случае доказательства вины в совершении преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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