В Обухове Киевской области в квартире на восьмом этаже по улице Киевской прогремел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал владелец квартиры.

Инцидент произошел 31 января, около 13:02, на место происшествия выехали спасатели, которые разрушений целостности несущих конструкций не выявили, сообщает сайт ГосЧС Киевской области.

Владелец квартиры 1945 года получил незначительные ожоги во время взрыва, от госпитализации пострадавший отказался.

В результате взрыва был поврежден автомобиль, припаркованный под окнами дома, отделка кухни, вещи бытового потребления, а также межкомнатные двери.

Газовая служба провела перекрытие газа. На месте происшествия находились медицинские работники, полиция, служба газа и представители городской власти. Причины взрыва устанавливается.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве прохожий нашел бомбу в пакете, саперам пришлось взрывать ее на месте.

Напомним, в одном из гаражей города Обухов мужчина убил знакомого стеклянной бутылкой.

Также мы писали, как в США после взрыва бытового газа взлетел на воздух жилой дом и погиб человек.