Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в Киеве состоялось совещание, посвященное тарифам на теплоснабжение для населения и программе энергоэффективности.

Во встрече участвовали премьер-министр Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк и руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский выслушал доклад о мерах, предпринятых для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления.

"Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении - в январе, что ждет людей в феврале", - сказал президент.

Он отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. Но в то же время многим снизили тарифы на небольшую сумму или вовсе не пересчитали.

Гончарук заверил, что правительство сделало все возможное для выполнения поручения президента о снижении тарифов.

По его словам, за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получили реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу, - отчитался глава Кабмина.

Он добавил, что в населенных пунктах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными. По его словам, на стоимость тепла в каждом регионе влияет также техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, а еще объемы потребления и потери тепла.

Тарасюк доложил, что ранее граждане платили и за сам газ, и за его доставку по одной квитанции, а сейчас должны платить отдельно за топливо и за его транспортировку. Это необходимо для того, объяснил чиновник, чтобы в перспективе украинские потребители могли свободно менять поставщика газа.

Участники встречи согласились, что уменьшение цены тепла для населения зависит не от снижения цен на газ, а от проведения эффективной термомодернизации зданий и реализации мероприятий по энергоэффективности в жилом фонде.

По информации премьер-министра, 31 город уже подал заявки для участия в программе термомодернизации.

Ранее "Страна" писала, что "Нафтогаз" огласил новую цену на газ для населения на январь.

Мы разбирались, сколько насчитают в платежках за тепло за январь.