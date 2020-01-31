В Киеве задержали мужчину при попытке сбыть ртуть весом около 10 килограммов. Ядовитый металл в стеклянной таре мужчина привез из Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Во время проведения обыска автомобиля фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли стеклянную емкость, в которой находилась вещество, похожее на ртуть, весом около 10 килограммов. Лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 321 (незаконный сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных веществ и средств в особо крупных размерах) УК Украины.

Незаконные действия задокументированы сотрудниками прокуратуры № 6 Департамента киберполиции Украины совместно со следственным отделом Печерского управления полиции в Киеве.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украине хотят запретить все товары, содержащие ртуть. В том числе погодные градусники с термометрами.

Напомним, накануне парламентских выборов в Молдове два оппозиционера обвинили власти страны в отравлении их ртутью.