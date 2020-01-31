Киевская городская прокуратура и Подольское управление полиции установили хулигана, который в ночь на 29 января повредил освещение на Аллее художников в Киеве. Ему объявлено подозрение в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на Facebook.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа молодых людей двигалась вдоль обновленной аллеи. В это время один из участников компании приблизился к ограждающему забора и начал демонстративно обрывать светодиодную ленту, предназначенную для декоративного освещения общественного места", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Хулиган продолжил обрывать ленту, несмотря на то, что ему делали замечания его знакомые.

По результатам розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель Бориспольского района Киевской области.

Фото: прокуратура Киева

Молодому человеку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью).

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