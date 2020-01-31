Телеканал NBC News совместно с Wall Street Journal провели опрос избирателей на предмет предпочтений среди кандидатов на пост президента США от Демократической партии. Опрос показал, что лидерам президентской гонки от демократов Берни Сандерсу и Джо Байдену симпатизирует почти равное число людей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сандерса поддерживают 27% опрошенных, а в поддержку Байдена готовы выступить 26% респондентов. В опросе брали участие сторонники демократов, которые могут голосовать на внутрипартийных выборах.

Сандерс впервые за время предвыборной кампании обогнал Байдена. Всего месяц назад, в декабре, разрыв был ощутимее: Байдена поддержали 28%, а Сандерса - 21%.

По данным авторов опроса, в поддержку Сандерса чаще выступают молодые американцы с либеральными взглядами. А типичные сторонники Байдена - это пожилые граждане и афро-американцы.

На третьем месте по популярности среди потенциальных избирателей находится сенатор Элизабет Уоррен с 15%. На четвертом - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с 9%.

Как сообщала "Страна", в октябре Сандерс едва не выбыл из предвыборной гонки в США из-за операции на сердце.

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