В Киеве ближайшие дни будут дождливыми. Однако на смену дождю может прийти мокрый снег. Это произойдет по причине того, что столица вошла в зону атмосферного фронта.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Киев вошел в зону атмосферного фронта. Пока - дождь, дальше вероятный мокрый снег", - сообщила Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 1 февраля в большинстве областей страны ожидается +5...+10 градусов, а воскресенье - еще теплее. Дожди в Сумской и харьковской области могут переходить в мокрый снег, потому что там будет немного прохладнее.

Также мы писали о том, что синоптик сообщила, что в первые выходные февраля температура воздуха будет, как в разгар весны. В Киеве 1 февраля прогреется до +5 градусов, а 2 февраля - до +7 градусов.