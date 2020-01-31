Цена на нефть немного упала на торгах в пятницу, 31 января. Стоимость фьючерсов на премиальную марку Brent на бирже ICE Futures составила 58,25 долларов за баррель. Это на 4 цента ниже цены на закрытие прошлой торговой сессии.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,1 (0,19%) - до $51,87 за баррель.

Нефтяные контракты завершают январь самым сильным падением с мая прошлого года. В январе Brent подешевела примерно на 12%, WTI - на 15%. Для цены WTI это наибольшее падение для этого месяца с 1991 года.

Падение нефтяных цен связано с опасениями снижения спроса на авиационное топливо из-за вспышки коронавируса в Китае. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю, многие авиакомпании отменяют рейсы в Китай.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский пригласил американские компании добывать в Украине нефть и газ, а также разрабатывать шельф Черного моря.

Также мы рассказывали, что после карантина в Китае цены на нефть по итогам января могут показать максимальное снижение.