Процесс импичмента президента США Дональда Трампа вышел на финишную прямую.

В 13:00 по местному времени (в 20:00 по Киеву) пятницы сенаторы начинают заседание, посвященное отрешению Трампа от должности.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские издания.

На судебных разбирательствах у каждой из сторон будет по 2 часа, чтобы изложить свою позицию. Затем должно состояться голосование на предмет вызова свидетелей в сенат для показаний по делу об импичменте.

За приглашение свидетелей выступают демократы. Республиканцы же хотят быстрее завершить разбирательства и поэтому не поддерживают приглашение свидетелей.

Поскольку для одобрения этой инициативы необходимы минимум 51 из 100 голосов, а у республиканцев в сенате большинство, то предложение о приглашении свидетелей, скорее всего, будет отклонено. В этом случае финальное голосование об отстранении Трампа от власти может состояться уже ранним утром в субботу.

Сенатор от штата Южная Калифорния от Республиканской партии Тим Скотт дал прогноз, по которому итоговое голосование произойдет в субботу около 02:00 по местному времени (09:00 по Киеву). Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года в связи с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

15 января дело об импичменте было передано в сенат палатой представителей США.