В Киевском городском центре занятости зарегистрировались почти 2 тысячи бывших госслужащих в поисках роботы. Из них 97 человек ранее занимали должности в министерствах, а 175 работали в Офисе генпрокурора.

Об этом рассказал директор Центра занятости Киева Виктор Билич, сообщает "Укринформ".

По словам Билича, общее число безработных составляет 9475 человек, что превышает показатели на конец января прошлого года. Так, высокие должности в министерствах ранее занимали 97 человек, в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины числились 111 человек, в офисе Генерального прокурора Украины работали 175 сотрудников, в Национальном банке Украины - 32 человека, в Государственной фискальной службе - 63 работника.

Среди безработных - 4 народных депутата Украины предыдущего созыва, первый заместитель и заместитель министра, три головы районных государственных администраций, 247 руководителей предприятий, 132 прокуроры, 3 судьи, отметил Билич. Это связано с изменениями в штате центральных органов власти. Около двух тысяч безработных, которые занимали высокие должности - в министерствах (97 человек) , Управлении

По его словам, на сегодня работодатели подали на биржу труда в Киеве более 8700 вакансий, кроме того, еще около 8000 вакансий есть из других источников.

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