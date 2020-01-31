Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства охраны здоровья Ульяна Супрун вместе с мужем Марком посетила одно из заведений общепита Киева. Это оказался пивной бар "Клайпеда".

В распоряжении "Страны" оказалось фото супругов, которые общаются за столиком бара с неким мужчиной.

Фото: "Страна"

"Клайпеда" - недорогой пивной бар в районе метро "Контрактовая площадь". Средняя цена блюда здесь составляет 80-100 грн, а литр пива из небольшой пивоварни обойдется посетителю в 109-119 грн.

Напомним, осенью 2013 года Супрун вместе с мужем, уроженцем Канады, переехала в Украину. Супруги принимали активное участие в Евромайдане. В середине декабря 2013 года Ульяна попыталась устроиться в медицинскую службу Майдана в Доме профсоюзов, однако, по свидетельствам очевидцев, продержалась там всего несколько дней. Между тем Марк завел дружбу с представителями "Правого сектора".

С 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения Украины. Чем она занимается сейчас, точно не известно. Однако на ее странице в соцсети регулярно появляются посты на околомедицинские и политические темы.

Например, на днях Супрун высказалась по поводу паники вокруг коронавируса. А в сентябре она писала, что должны и не должны делать украинские журналисты.