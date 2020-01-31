Государственные банки Ощадбанк и ПриватБанк в пятницу, 31 января, подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства. Они будут участвовать в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". Программа должна помочь развитию бизнеса в ВУкраине.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Нам есть что предложить. И мы уже предлагаем - в рамках программы Ощадбанка "Строй свое", демонстрируя самые высокие на рынке темпы прироста кредитного портфеля для малого и среднего бизнеса. Теперь будем это делать еще лучше и еще больше, ведь открыты новые возможности. Ситуация однозначно выглядит как win-win - выигрывают все. И бизнес, и банк, и страна", - рассказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

В тот же день соглашение с ФРП подписал крупнейший по размерам активов банк Украины - ПриватБанк. Таким образом, в настоящее время программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется поддержкой крупнейших финансовых учреждений страны. Накануне аналогичное соглашение подписал Укргазбанк.



Фото: mof.gov.uа

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту - ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.

Запуск кредитной программы анонсирован на начало февраля, а площадкой для нее является Немецко-украинский фонд (НУФ), уставной капитал которого составляет 10,23 млн евро.

Мы писали, что такие кредиты начнут выдавать с начала февраля.

"Страна" разбиралась, как это будет работать и повлияет ли на возвращение трудовых мигрантов в Украину.