Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, несмотря на шквал критики, зарегистрировал постановление о принятии проекта закона о медиа за основу.

Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Отметим, что ранее против этого закона выступили многие журналисты, ряд международных и украинских организаций. Так, лидер французского синдиката журналистов раскритиковал украинский законопроект о дезинформации, заявив, что он может ограничивать гражданские свободы украинцев. Кроме того, в Совете Европы отметили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине. Ранее Комиссия по журналистской этике потребовала снять с рассмотрения законопроект Минкульта. А в ОБСЕ заявили, что он оправдывает вмешательство государства в работу медиа. Осудили закон и в ООН, посоветовав Бородянскому обсудить его публично.

Также вчера одесские журналисты призвали Зеленского, Гончарука и Разумкова отвергнуть целиком законопроект о дезинформации.

О самом законе "Страна" уже подробнее писала в материале: сайты заблокируют за два дня. Законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".