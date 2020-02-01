Скандал с водителем маршрутки Луцк-Киев, которого участница АТО и волонтер попросили выключить российский сериал в салоне, получил продолжение.

Депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил, что подал заявление в полицию по факту дискриминации и ксенофобии. Поводом стало высказывание волонтерши Насти Конфедерат, что русский язык не должен звучать в Украине.

"Украина - это общий дом для всех ее граждан без учета языка общения, вероисповедания или национального происхождения" - заявил депутат.

Отметим, что если полиция по данному обращению откроет уголовное дело и оно дойдет до суда и приговора, это будет очень важный прецедент.

На русском говорит в быту до половины жителей страны. При этом случаи, когда за общение на русском языке граждане Украины подвергаются давлению, унижениям и оскорблениям не так уж редки в последние годы.

Мы собрали наиболее известные примеры.

Уволили водителя за русский сериал

Но сначала напомним, что произошло в маршрутке Луцк-Киев.

27 января участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия Конфедерат устроили скандал в автобусе. Женщин возмутило, что в салоне показывали сериал на русском языке.

Они поставили условие: или сериал выключают или они останавливают автобус и выходят. При этом большинство пассажирова их требования не поддержали.

Пререкания с водителем и пассажирами девушки записали на видео.

При этом волонтер, которая снимал происходящее, заявила, что "русский язык вообще не должен звучать в Украине", а на предложение кого-то из пассажиров вызвать полицию, сказала, что не понимает по-русски.

В итоге они вышли из автобуса, водителя на автостанции в Киеве встретили националисты из С14, а компания-перевозчик его затем уволила.

Водителя маршрутки пообещали "встретить" в Киеве, но он поехал в объезд

После этого в Министерстве по делам ветеранов АТО и переселенцев заявили, что будут проводить воспитательную работу среди перевозчиков.

А вот нардеп Илья Кива пообещал предоставить работу и оказать юридическую поддержку в суде водителю автобуса.

А Евгений Брагар заявил, что подает в полицию за ксенофобию. То есть мнения по поводу скандала в Украине разделились.

Случай с русской музыкой

Похожий случай, но не с сериалом, а с музыкой российских исполнителей, произошел в маршрутке Кременец-Черновцы. Пассажирка потребовала "выключить музыку страны-агрессора", но столкнулась с недовольством водителя и пассажиров.

После просьбы водитель маршрутки спросил у пассажиров, мешает ли им музыка. Как оказалось, остальных музыка устраивала. Женщина в ответ сказала, что неуместно восхищаться русской музыкой во время, когда Украина воюет с РФ, но ее попросили "не портить праздник" (это происходило накануне Пасхи) и посоветовали надеть наушники либо пересесть в другую маршрутку.

Скрипка и гетто

Создать гетто для русскоязычных украинцев призвал рок-музыкант Олег Скрипка. Он заявил, что людей, которые живут в Украине, но не могут выучить украинский язык, нужно собрать в гетто, поскольку они социально опасны.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" заявил об этом во время встречи в рамках школы журналистики в Киеве.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал музыкант.

Олег Скрипка

Этим высказыванием занялась Нацполиция, но не стала открывать дело.

А музыканта от имени главы МВД Арсена Авакова разыграли российские пранкеры и он перед всеми извинился, причем общался на русском языке.

Политолога выгнали с телеэфира за русский язык

Блогера и политолога Юрия Романенко попросили выйти из студии во время эфира передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK в 2017 году, после того, как он отказался говорить на украинском языке.

Ведущий программы Остап Дроздов потребовал от политолога использовать украинский язык во время выступления. Романенко вначале согласился, однако позже перешел на русский. В свою очередь, ведущий попросил Романенко выступать на украинском. Блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском".

"Тогда я попрошу вас отложить микрофон и покинуть студию", - сказал Дроздов, после чего Романенко покинул эфир.

"Если вы считаете, что кто-то не имеет права говорить на том или ином языке, то завтра вы придете к мысли, что он не имеет права жить по тем же причинам", - заявил позже Романенко.

История с "Мисс Украина"

Языковой скандал разгорелся и после поста победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргариты Паши. 24-летняя девушка родом из Харькова написала в Instagram, что будет излагать свои мысли на каком хочет языке, поскольку закон Украины не запрещает думать на русском.

Она написала об этом, после того, как телеведущая Катя Осадчая, которая ведет проект "Свiтське життя", в Instagram-Stories сообщила, что в новый выпуск не войдет интервью с Маргаритой Пашой, поскольку та отказалась общаться на украинском языке.

После скандала Маргарита Паша написала оправдательный пост уже на украинском, в котором она уверила, что любит Украину и не ставит под сомнение ее государственность, национальную символику и язык.

Ницой vs кассир

Обсуждаемым случаем стало происшествие, о котором рассказала детская писательница Лариса Ницой. Она сообщила, что в одном из магазинов бытовой химии бросила в кассира мелочью, после того, как та обратилась к ней на русском языке.

По Ницой словам, при расчете она несколько раз попросила кассира перейти на украинский язык, но та этого не сделала. После этого писательница бросила сдачу в продавца.

Также Ницой пригрозила сети магазинов, что в следующий раз подаст в суд и отсудит за моральный ущерб минимум квартиру в Киеве и машину с коробкой-автомат.

Пост спровоцировал дискуссию в соцсети. Часть пользователей поддержали писательницу, другие обвинили ее в разжигании вражды между украинцами, которые говорят на разных языках.

О том, как он учит продавцов в магазинах, рассказывал и супруг Ницой.

Похожие претензии к кассирам высказывал и "свободовец" Игорь Мирошниченко. В 2013 году он постоянно вызывал милицию на кассирш супермаркета дома, в котором жил на Позняках - за общение с ним на русском языке.

Разборки в Херсоне

Языковой скандал произошел и в Херсоне, где волонтер и капеллан Игорь Петренко устроил разборки из-за того, что чиновница в отделе регистрации места жительства физических лиц горсовета Херсона заговорила с ним на русском.

Петренко пришел в отделение, чтобы зарегистрировать жену и ребенка. Чиновница заговорила с ним на русском. После этого он потребовал разговаривать с ним только на украинском языке. Все происходящее волонтер снял на камеру мобильного телефона и выложил в Сеть.

В итоге, чиновница решила его не принимать, поскольку он, по словам руководителя учреждения, вел себя агрессивно и опоздал на прием.

Вскоре несколько местных националистов устроили пикет под горсоветом в поддержку Петренко. Активисты вручили украинскую азбуку чиновникам, "которые не уважают украинский язык".

Рвали рот за русский язык

В Сумской области в 2018 году инвалиду-переселенцу в буквальном смысле слова пытались порвать рот за общение на русском языке.

Это произошло в селе Буймер, где местные решили "приучить к родному украинскому языку" переселенца Вячеслава Рожкова. Об этом сообщала телекомпания "Объектив", которая на данный момент удалила сюжет из YouTube, но пользователи успели его скачать и перезалить.

По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. В один день у сельпо на него напали девять человек и после перепалки пытались порвать ему рот. После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали наехать микроавтобусом.

Полиция занималась этим делом, но чем оно закончилось - неизвестно.

Закрыли русскоязычное кафе в Луцке

В декабре 2019 года в Луцке открылась кофейня, где все было на русском языке: вывеска и меню. После набега националистов заведение вынуждено было поменять все на украинский язык. Хозяйка кофейни заявила, что открывала его по франшизе и была не в курсе, что все на русском. Поскольку занимались открытием партнеры.

"Наши партнеры. Они нам в последний день перед открытием за два часа повесили нам эти плакаты. Мы должны были открываться. Мы и так на неделю из-за них опоздали", – отметила совладелица кафе Алла Кудактина.

Языковые разборки в поезде

В поезде Николаев-Ивано-Франковск работница вагона-ресторана отказалась обслуживать военного (по крайней мере он им представлялся) на украинском языке. Она развозила по вагону закуски и предлагала их на русском языке.

Свою позицию женщина пояснила просто: "А у нас все так говорят".

После этого экс-боец АТО пожаловался начальнику поезда и заявил следующее: "Дома она может мяукать и лаять и вообще пусть говорит, как хочет. Но она на работе в государственной компании, а потому пусть общается на украинском".