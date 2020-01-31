Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева к Фонду государственного имущества (ФГИ). Иск касается дела о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", вердикт суда от 23 января опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Удовлетворить заявление "Укрдонинвест" об обеспечении иска. Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к ФГИ путем запрета Фонду совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ № 1572 от 13 декабря 2018 года", – говорится в решении хозсуда.

Иск "Укрдонинвеста", оспаривающий приказ ФГИ №1572, которым конкурс был признан несостоявшимся, принят судом к рассмотрению 1 ноября 2019 года. "Укрдонинвест" помимо отмены приказа потребовал возобновить конкурс, признать компанию его участником и обязать ФГИ утвердить список потенциальных покупателей, которые были признаны участниками конкурса.

По мнению компании Корпачева, не допустив ее к участию, ФГИ нарушил ее права и интересы, после чего незаконно прекратил конкурс.

21 января на фоне подготовки Фондом госимущества к новому конкурсу по приватизации "Центрэнерго" "Укрдонинвест" подал заявление об обеспечении иска в виде запрета ФГИ осуществлять какие-либо действия по приватизации. В частности, создавать конкурсную комиссию, утверждать план размещения акций, готовить пакет документов о конкурсе, подписывать договоры с победителем.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о Корпачеве и о том, как через него окружение Порошенко хочет легализовать свой контроль над энергетикой и угольной промышленностью.

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