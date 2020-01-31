В Украине в субботу, 1 февраля, ожидается дождливая погода с мокрым снегом и гололедом, которую синоптики уже называют аномально теплой для февраля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине в течение всего дня будет облачно. Синоптики передают небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом практически на всей территории страны.

На севере и в Карпатах на дорогах - местами гололед. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы будут достигать 15-20 м/сек. Температура ночью от +3 до -2 градусов, на западе страны +1...+6; днем +2-+7, на Прикарпатье и в южных областях - местами +8...+9.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", с 29 января спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды.

31 января на большей части Украины прогнозировали дожди со снегом.