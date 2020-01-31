Курс гривни на межбанковском рынке валют по состоянию на пятницу, 31 января, упал до 25,0375 гривен за доллар. В предыдущий рабочий день курс был с 24,8800 гривен за доллар.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,025-25,050 гривен за доллар, тогда как Нацбанк на 3 февраля установил официальный курс национальной валюты 25,0294 гривен за доллар.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 3 февраля 2020 года.

USD 1 доллар США 25.0294 EUR 1 ЕВРО 27.6587 RUB 10 российских рублей 3.9306

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 29 января составил 546,2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $484,8 млн.

Ранее "Страна" писала, что иностранные покупатели гособлигаций уходят из Украины, поднимая курс доллара.

Также мы рассказывали, что официальный курс гривни продолжает слабеть.