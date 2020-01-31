Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар подал заявление о дискриминации по языковому признаку относительно высказываний ЛГБТ-активистки и участницы АТО Насти Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 31 января.

"Подал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного Кодекса. Заявление подано относительно высказываний Настенко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку".- написал Брагар.

Он отметил, что не имеет значения, какой язык подвергается дискриминации. По его словам, если бы этом был украинский язык, то реакция была бы такой же.

"Ксенофобии и дискриминации не место в Украине. Украина - это общий дом для всех ее граждан без оглядки на язык общения, вероисповедания или национального происхождения. Так было, так есть и так будет всегда!", - резюмировал депутат.

Скриншот: Facebook/Евгений Брагар

Как известно, Евгений Брагар прошел в Раду под 76 номером в списке "Слуги народа". Он является заместителем главы комитета по свободе слова.

Напомним, 28 января стало известно, что участвовавшая в АТО парамедик Ярына Черногуз и волонтерша Анастасия устроили скандал в автобусе, ехавшем из Луцка в Киев. Женщин возмутило, что в салоне идет российский сериал. После долгих пререканий с водителем и пассажирами женщин высадили.

Ранее сообщалось, что националисты из С14 угрожают водителю автобуса, который высадил девушек за требование выключить российский сериал.