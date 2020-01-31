Стало известно, когда завершится строительство газопровода "Северный поток-2". Германия и Россия ожидают конца работ не позднее І квартала 2021 года.

Как передает ТАСС, об этом сообщил новый посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр на встрече в Екатеринбурге со студентами Уральского федерального университета.

"Могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", - заверил посол.

По его словам, такие сроки были определены на переговорах представителей ФРГ с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Как сказал фон Гайр, Миллер его убедил в том, что технологических препятствий для завершения проекта нет.

О том, что Россия запустит газопровод "Северный поток-2" до конца 2020 года, в конце декабря заявлял и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

"Страна" ранее писала о недовольстве Германии новыми санкциями США против "Северного потока-2". Введение таких санкций США заложили в военный бюджет на 2020 год.