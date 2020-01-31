Студия Disney ищет претенденток на роли шести сестер главной героини - чернокожей Русалочки Ариэль в новой киноадаптации мультфильма.

Об этом сообщает The DisInsider.

Роли могут достаться американским актрисам Зендае Мари Коулман и Кеке Палмер. Роль матери Ариэль может исполнить Гугу Эмбата-Ро. Также известно имя исполнительницы главной роли, чьем имя было названо еще в 2019 году. Это темнокожая певица Холли Бэйли.

Некоторые зрители раскритиковали кастинг Disney, увидев в адаптации студии желание привлечь внимание за счет цвета кожи главной героини.

Однако в компании заверили, что это абсолютно не имеет значения. Производство самого фильма начнется в апреле на Карибах. В фильме появятся новые песни и даже обещают сольную композицию для принца.

Как сообщала "Страна", роль принца Эрика в киноадаптации диснеевского мультфильма "Русалочка" может достаться экс-участнику популярного бойзбенда One Direction Гарри Стайлсу.

Ранее стало известно, что Меган Маркл будет озвучивать персонажей Disney ради спасения слонов.

Также Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".