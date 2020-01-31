Прибывших из Китая, где бушует опасный коронавирус, украинцев не посадили на двухнедельный карантин и не взяли на учет, как это сделали в других странах, в частности в Британии, а просто распустили по домам.

Об этом заявила бывший народный депутат и действующий врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

Она отметила, что после того, как в ВОЗ объявили чрезвычайное положение из-за китайского вируса, в медицинских учреждения США начали расклеивать предупреждения, а в Великобритании, несмотря на то, что уже были зарегистрированы первые случаи коронавируса, все учреждения полностью готовы принимать больных и к карантинным мероприятиям.

Тем временем в Украине, куда прибыли самолеты из Китая с украинскими туристами, не подготовили и не объявили для них 14-дневный карантин и даже не взяли на учет людей, которые прибыли из зоны высокого риска поражения вирусом.

"Тогда ожидаем в течение ближайших двух недель первые случаи болезней в регионах. Их практически невозможно будет подтвердить и они будут выдаваться медицинскими учреждениями за обычные ОРВИ. А причинами смертей будут указываться легочная недостаточность или атипичная пневмония. А все должно быть совсем иначе...", - заявила Богомолец.

Скриншот: Facebook/Ольга Богомолец

Как подтвердил "Стране" бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас, всех прилетевших 254 человек из Китая действительно просто отпустили домой своим ходом.

Напомним, 30 января в Украину прибыл первый самолет, который эвакуировал украинцев из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Особых проверок здоровья украинцев в аэропорту не проводилось - у них лишь померили температуру.

Как сообщалось, в самом эпицентре китайского коронавируса находятся 57 украинцев.