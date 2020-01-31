Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы и возобновил рассмотрение дела против мэра Харькова Геннадия Кернеса, относительно избиения протестующих в январе 2014 года. Обвинительный акт направлен на новое судебное рассмотрение.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Уточняется, что возобновления рассмотрения обвинения в отношении действующего градоначальника добилась сторона обвинения.

В сообщении напоминают, что суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению городского головы и его охранников, в связи с якобы отказом прокуроров от поддержания государственного обвинения. Следует отметить, что суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения.

Как сообщалось, 10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов закрыл дело против харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, расценив регулярную неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса как их отказ поддерживать обвинение по делу. Позже прокуроры предоставили справки о болезни, а прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело против Кернеса. Через три дня судья, закрывший дело Кернеса, написал заявление об отставке из-за давления на него.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, как заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сам Кернес называл это дело сфабрикованным.